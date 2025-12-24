Christkind statt Rauschebart - Wie Annemarie Eilfeld den Heiligabend verbringt

Die Sängerin Annemarie Eilfeld verbringt die Weihnachtsfeiertage ganz besinnlich mit ihrer Familie. Welche Traditionen es bei ihr gibt und wo sie diesen Heiligabend sein wird.

Wittenberg/MZ. - Der Alltag einer Künstlerin ist im Allgemeinen durchaus als stressig zu bewerten. Wenn es im Studio gleichzeitig um Songwriting und Einsingen eines neuen Titels geht, sei ein normaler Acht-Stunden-Tag und darüber hinaus keine Seltenheit. Hinzu kommen ganzjährig natürlich Auftritte. Die tatsächliche Anzahl der Auftritte kann die in Wittenberg geborene Annemarie Eilfeld aus dem Stegreif gar nicht nennen. „In den Sommermonaten bin ich grundsätzlich jedes Wochenende unterwegs und habe oft sogar mehrere Auftritte“, berichtet sie. In der Winterzeit lasse die Auftrittsdichte nach, reiße aber auch da an sich nie wirklich ab. Die eigentliche Weihnachtszeit verbringt sie zwar im Kreise der Familie, stellt für sie aber trotzdem keine komplette Auszeit dar.