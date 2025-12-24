Angelika Hedel ist Vorsitzende des Gemeindekirchenrats Vesta. Was ihre Aufgaben sind, wie sie Heiligabend verbringt und welche Rolle der Glaube für sie spielt.

Was Weihnachten für eine Gemeindekirchenratsvorsitzene bedeutet

Angelika Hedel tut als Vorsitzende viel für ihre Gemeinde. Die Kirche ist für sie nicht nur an Weihnachten wichtig.

Vesta/mz. - Sie sei sozusagen in die Welt der Kirche hereingerutscht, sagt Angelika Hedel. Durch ihren Mann sei sie eingetreten und habe sich auch taufen lassen. Nun ist sie bereits seit über 20 Jahren Vorsitzende des Gemeindekirchenrats in Vesta.