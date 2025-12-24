Auf unbewohnte Häuser hatten es bisher unbekannte Täter in Schlaitz und Wolfen abgesehen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Auf Beutezug in Schlaitz und Wolfen - Einbrecher nehmen Einfamilienhäuser ins Visier

Schlaitz/Wolfen/MZ. - Gleich zwei Einbrüche beschäftigen die Polizei in Anhalt-Bitterfeld.

In Schlaitz, Siedlung, drangen laut Polizeiangaben in der Zeit vom 20. bis 23. Dezember bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein unbewohntes Einfamilienhaus ein. Sie drückten die heruntergelassenen Rollläden an zwei Fenstern nach oben und kletterten dann über einen Stuhl durch die geöffneten Fenster in das Gebäude. Hier durchsuchten und durchwühlten sie die Räumlichkeiten.

Ob etwas entwendet wurde, konnte bisher nicht gesagt werden. Aufgrund des umfangreichen Spurenaufkommens kam die Kriminalpolizei zum Einsatz und sicherte den Tatort.

Wer Hinweise zur Tathandlung geben kann, wird gebeten, sich mit dem Revierkommissariat Bitterfeld- Wolfen, Dammstraße 10, Tel. 03493/301-0 oder unter der E-Mail-Adresse [email protected] mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich in der Reudener Straße in Wolfen. Dort brachen laut Polizei zwischen 21. und 23. Dezember unbekannte Täter gewaltsam in ein leerstehendes Einfamilienhaus ein. Dabei hatten die Täter zunächst die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen, die sie dann öffnen konnten, um so in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Augenscheinlich ist aus dem Haus nichts entwendet worden.

Die Polizei hat auch diesen Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.