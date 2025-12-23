In Landsberg wurde erstmalig zur Weihnachtszeit das am schönsten dekorierte Haus gekürt. Dafür konnten die Landsberger ihre Favoriten selbst nominieren und für sie abstimmen. Wir zeigen eine Auswahl der Kandidaten.

Landsberger küren ihr schönstes Weihnachtshaus - in diesem Ort steht es

Bunt und voller Details: Das Haus konnte die meisten Landsberger bei der Abstimmung zum schönsten Weihnachtshaus überzeugen.

Landsberg/MZ. - Ein Spaziergang durch Landsberg und seine Ortschaften in diesen Tagen lohnt sich. Nicht, weil der Winter besonders frostig wäre oder weil Schnee die Dächer bedeckt – sondern wegen der vielen Lichter. Bäume leuchten, Gärten funkeln, in Vorgärten stehen Schneemänner, Rentiere oder leuchtende Sterne. Wer abends unterwegs ist, merkt schnell: Die Weihnachtsstimmung kommt hier nicht vom Wetter, sondern von den Menschen.