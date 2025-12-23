Nun geht der Adventsmarkt in Dessau zu Ende. Die hohen Sicherheitsstandards scheinen den Besuchern nicht die Lust genommen zu haben. Dafür gab es Zurückhaltung aus einem anderen Grund.

Vor Finale am Dienstag - Diese Bilanz ziehen Händler und Veranstalter für den Dessauer Adventsmarkt

Auch am vorletzten Tag des Adventsmarkt war der Platz gut besucht – trotz leichten Nieselregens.

Dessau/MZ. - Am Betonklotz rechts vorbei, die massive Fahrzeugsperre links liegen lassen, dann ein großer Schritt über eine Metallrampe und nur noch ein 1.000-Liter-Wasserfass umschiffen, dann ist man schon da. Der Weg zum Dessauer Weihnachtsmarkt, aber auch allen anderen im Jahr 2025, gleicht in diesem Jahr eher einem Parcours als einem Spaziergang – trotz liebevoll geschmückter Straßen, Lichtern allerorts und Duft von gebrannten Mandeln und Würstchen, der schon von weitem herüberweht.