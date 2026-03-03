Der Burgenlandkreis lässt fortan jährlich ein nettes Sümmchen für die Jugendlichen springen. Wer aber leer ausgeht

Mit dem Schülerratsbudget von 5.000 Euro können sich Jugendliche im Burgenlandkreis fortan eigene Wünsche an den Einrichtungen erfüllen.

Zeitz/MZ. - Es ist eine Ankündigung, die Schüler und deren Eltern im Burgenlandkreis freut, zugleich aber einige Fragen aufwirft: Die Kreisverwaltung möchte künftig und beginnend in diesem Jahr 5.000 Euro an die Schülerräte der Schulen in Trägerschaft des Kreises geben, womit sie sich eigene Wünsche im Zusammenhang mit den jeweiligen Einrichtungen erfüllen können. Was es dazu zu wissen gilt, fasst die MZ an dieser Stelle zusammen.