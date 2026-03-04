Im Gespräch blickt die bisherige Stadträtin auf das vergangene Jahr zurück und auf das aktuelle voraus. Tenor: „Wir können stolz sein.“

So ist Alslebens Bürgermeisterin Anja Twietmeyer (CDU) ins Amt und ins Jahr 2026 gestartet

Die Fassade und die Balken am Stadtgemeinschaftshaus sollen in diesem Jahr laut Bürgermeisterin Anja Twietmeyer erneuert werden.

Alsleben/MZ. - Sie war im vergangenen November die einzige Kandidatin bei der Bürgermeisterwahl in Alsleben und hat ihr Ehrenamt offiziell am 1. Januar dieses Jahres angetreten: Anja Twietmeyer (CDU). Wie sie die ersten Wochen im Amt erlebt hat und welche Vorhaben es in diesem Jahr in Alsleben gibt, hat sie im Gespräch mit der MZ erzählt.