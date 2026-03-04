Voller Optimismus und Tatendrang So ist Alslebens Bürgermeisterin Anja Twietmeyer (CDU) ins Amt und ins Jahr 2026 gestartet
Im Gespräch blickt die bisherige Stadträtin auf das vergangene Jahr zurück und auf das aktuelle voraus. Tenor: „Wir können stolz sein.“
04.03.2026, 10:19
Alsleben/MZ. - Sie war im vergangenen November die einzige Kandidatin bei der Bürgermeisterwahl in Alsleben und hat ihr Ehrenamt offiziell am 1. Januar dieses Jahres angetreten: Anja Twietmeyer (CDU). Wie sie die ersten Wochen im Amt erlebt hat und welche Vorhaben es in diesem Jahr in Alsleben gibt, hat sie im Gespräch mit der MZ erzählt.