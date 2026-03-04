Nach langem Warten Wanslebener Straße in Höhnstedt wird grundhaft erneuert – Einwohner warten seit Jahren
In Höhnstedt starten umfassende Bauarbeiten in der Wanslebener Straße: Regenwasserkanäle, Trinkwasserleitungen und ein kompletter Straßenausbau stehen an. Wie sich der Baustart und die Sperrungen auf die Anwohner auswirken.
04.03.2026, 11:59
Höhnstedt/MZ. - Die Einwohner von Höhnstedt können sich freuen: Nach jahrelanger Planung haben in dieser Woche umfangreiche Bauarbeiten in der Wanslebener Straße begonnen. Der Wasser- und Abwasserzweckverband Saalkreis (WAZV) und die Gemeinde Salzatal erneuern die Straße grundhaft, bauen eine leistungsfähige Regenwasserkanalisation und verlegen neue Trinkwasserleitungen.