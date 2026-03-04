In Höhnstedt starten umfassende Bauarbeiten in der Wanslebener Straße: Regenwasserkanäle, Trinkwasserleitungen und ein kompletter Straßenausbau stehen an. Wie sich der Baustart und die Sperrungen auf die Anwohner auswirken.

Die Bauarbeiten in Höhnstedt haben begonnen. Bianka Wittenbecher (v.l.) und Markus Hänsel (beide WAZV) haben gemeinsam mit Carsten Kowalsky und Riccardo Weber (MST Laucha) sowie Bürgermeisterin Ina Zimmermann und Ortsbürgermeister Michael Scheffler den symbolischen Spatenstich gesetzt.

Höhnstedt/MZ. - Die Einwohner von Höhnstedt können sich freuen: Nach jahrelanger Planung haben in dieser Woche umfangreiche Bauarbeiten in der Wanslebener Straße begonnen. Der Wasser- und Abwasserzweckverband Saalkreis (WAZV) und die Gemeinde Salzatal erneuern die Straße grundhaft, bauen eine leistungsfähige Regenwasserkanalisation und verlegen neue Trinkwasserleitungen.