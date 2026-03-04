Konstanze Landmann leitet seit Kurzem das Finanzamt Merseburg. Angesichts unsicherer Zeiten und steigender Kosten wirbt sie bei ihren Mitarbeitern um mehr Verständnis für die Lebensrealität vieler Bürger. „Solche Ängste und Sorgen haben wir beim Finanzamt oftmals nicht“, sagte sie bei ihrer Einführung.

„Hinter jeder Steuererklärung steht ein Mensch“ - Neue Leiterin des Finanzamts Merseburg wirbt um Verständnis für Bürger

Konstanze Landmann ist neue Leiterin des Finanzamts Merseburg und somit für knapp 150 Mitarbeiter zuständig.

Merseburg/MZ. - Eine Frau aus dem Burgenlandkreis leitet künftig die 143 Mitarbeiter des Merseburger Finanzamts: Konstanze Landmann, die zuletzt in Halle als ständige Vertreterin der Amtsleitung und zuvor im Finanzamt Naumburg tätig war, rückt nun an die Spitze des Merseburger Finanzamts.