Die Bewohnerin war einkaufen. Als die Frau zurückkam, erlebte sie eine böse Überraschung.

Schränke und Schubladen durchwühlt - Unbekannte brechen in Wohnung in der Mühlenbreite ein

An der Tür wurde die Mieterin schon stutzig.

Köthen/MZ. - Unbekannte Täter sind am Dienstag, 3. März, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der „Mühlenbreite“ in Köthen eingebrochen.

Die Mieterin war nach einem Einkauf gegen 13 Uhr in ihre Wohnung zurückgekehrt und hatte schon beim Öffnen der Wohnungstür einige Ungereimtheiten bemerkt. Im Inneren musste sie dann feststellen, dass Einbrecher am Werk waren und sämtliche Schränke und Behältnisse während ihrer Abwesenheit geöffnet und durchsucht hatten.

Die Täter entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld im oberen vierstelligen Bereich, Schmuck und mehrere Münzen. Zur Spurensicherung wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen.

Die Tatzeit kann zwischen 11 und 13 Uhr eingegrenzt werden.