  4. Falkenstein/Harz: Mega-Gewerbegebiet an B180: Projekt mit Milliarden-Potenzial

Wirtschaft in Falkenstein/Harz Mega-Gewerbegebiet an B180: Vier Orte planen Projekt mit Milliarden-Potenzial

Die vier Orte Arnstein, Aschersleben, Falkenstein und Seeland planen gemeinsam ein 350‑Hektar-Gewerbegebiet, das zum Wirtschaftsmotor mit hohen Steuereinnahmen und tausenden Arbeitsplätzen werden könnte.

Von Rita Kunze Aktualisiert: 04.03.2026, 17:02
Die vier Nachbarkommunen Arnstein, Aschersleben, Falkenstein und Seeland wollen gemeinsam ein großes Gewerbe- und Industriegebiet errichten.
Symbolfoto: dpa

Falkenstein/Harz/MZ. - Im Falkensteiner Stadtrat ist man sich einig über die Chancen, die ein interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet bieten kann, wie es die Städte Arnstein, Aschersleben, Falkenstein und Seeland gemeinsam errichten wollen.