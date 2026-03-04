Die vier Orte Arnstein, Aschersleben, Falkenstein und Seeland planen gemeinsam ein 350‑Hektar-Gewerbegebiet, das zum Wirtschaftsmotor mit hohen Steuereinnahmen und tausenden Arbeitsplätzen werden könnte.

Mega-Gewerbegebiet an B180: Vier Orte planen Projekt mit Milliarden-Potenzial

Die vier Nachbarkommunen Arnstein, Aschersleben, Falkenstein und Seeland wollen gemeinsam ein großes Gewerbe- und Industriegebiet errichten.

Falkenstein/Harz/MZ. - Im Falkensteiner Stadtrat ist man sich einig über die Chancen, die ein interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet bieten kann, wie es die Städte Arnstein, Aschersleben, Falkenstein und Seeland gemeinsam errichten wollen.