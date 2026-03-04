LIVE:
Neue Hilfe bei Revitalisierung Spende für Stiftsberg Quedlinburg: Historisches Holztor wird aufgearbeitet
Hilfe für ein Stück Stiftsberg-Geschichte in Quedlinburg: Die VR-Stiftung und die Harzer Volksbank stellen insgesamt 20.000 Euro für die Sanierung des großen Holztors im Torhaus zur Verfügung.
04.03.2026, 18:45
Quedlinburg/MZ. - Sie unterstützen mit Spenden Sanierungsarbeiten auf dem Stiftsberg in Quedlinburg: die VR-Stiftung der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Norddeutschland und die Harzer Volksbank.