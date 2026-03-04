Neue Hilfe bei Revitalisierung Spende für Stiftsberg Quedlinburg: Historisches Holztor wird aufgearbeitet

Hilfe für ein Stück Stiftsberg-Geschichte in Quedlinburg: Die VR-Stiftung und die Harzer Volksbank stellen insgesamt 20.000 Euro für die Sanierung des großen Holztors im Torhaus zur Verfügung.