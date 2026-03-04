weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Neue Hilfe bei Revitalisierung: Spende für Stiftsberg Quedlinburg: Historisches Holztor wird aufgearbeitet

Neue Hilfe bei Revitalisierung Spende für Stiftsberg Quedlinburg: Historisches Holztor wird aufgearbeitet

Hilfe für ein Stück Stiftsberg-Geschichte in Quedlinburg: Die VR-Stiftung und die Harzer Volksbank stellen insgesamt 20.000 Euro für die Sanierung des großen Holztors im Torhaus zur Verfügung.

Von Petra Korn 04.03.2026, 18:45
Das große, alte Holztor im Torhaus des Stiftsbergensembles in Quedlinburg soll mit Hilfe von Spendengeld aufgearbeitet werden.
Das große, alte Holztor im Torhaus des Stiftsbergensembles in Quedlinburg soll mit Hilfe von Spendengeld aufgearbeitet werden.

Quedlinburg/MZ. - Sie unterstützen mit Spenden Sanierungsarbeiten auf dem Stiftsberg in Quedlinburg: die VR-Stiftung der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Norddeutschland und die Harzer Volksbank.