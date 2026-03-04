Weil sie bei einer Demonstration Hanf-Pflanzen verschenken wollte, hat das Amtsgericht Halle eine Rentnerin zu einer Geldstrafe verurteilt. Dagegen ging die Frau in die nächste Instanz. Im Berufungsverfahren vor dem Landgericht ist die Strafe nun aber deutlich höher ausgefallen.

Kundgebung im Juni 2024: Zu diesem Termin hat die Angeklagte auf Hinweis der Versammlungsbehörde lose Stecklinge verteilt.

Halle (Saale)/MZ. - Sie wollte sich mit dem Urteil des Amtsgerichtes Halle nicht abfinden und hat wie die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Am Mittwoch hat nun das Landgericht über den Vorwurf des nicht zum Eigenkonsum bestimmten Anbau von Cannabis entschieden. Der Schuldspruch in zweiter Instanz kostet die Angeklagte einiges mehr als das Strafmaß des ersten Urteils vom November 2025.