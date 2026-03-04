Zahlungen an Ehrenamtliche in der Einheitsgemeinde Allstedt sollten jedes Jahr automatisch mit dem Tarif des öffentlichen Dienstes steigen. Laut Kommunalaufsicht wäre das rechtswidrig.

Zu viel Geld für Ratsmitglieder? Allstedter Entschädigungssatzung erneut bemängelt

Allstedt/MZ. - Der Allstedter Stadtrat muss die im Mai 2025 beschlossene und im Dezember berichtigte neue Entschädigungssatzung noch einmal ändern. Die Satzung regelt, wie viel Geld Ratsmitglieder, Ortsbürgermeister und sachkundige Einwohner für ihre ehrenamtliche Tätigkeit erhalten. Der Hauptausschuss beschäftigte sich jetzt mit einem Schreiben, in dem die Kommunalaufsicht des Landkreises erneut auf Mängel hingewiesen hat.