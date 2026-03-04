Bisherige VG-Bürgermeisterin zieht Konsequenzen aus Abwahl-Ratsbeschluss, erkennt aber dessen Basis nicht an. Wie geht es nun weiter, und wann ist eine Neuwahl erforderlich?

Monika Ludwig zieht die Konsequenzen aus dem politischen Votum zur Ratssitzung in Eckartsberga und gibt ihr Amt als Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde An der Finne auf.

Bad Bibra. - Monika Ludwig (parteilos) ist nicht mehr Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde An der Finne. Die 53-Jährige zog am Dienstag die Konsequenzen aus der Abstimmung des VG-Rates über ein Abwahlverfahren gegen sie und gibt mit sofortiger Wirkung ihr Amt ab. Der Rat hatte vergangene Woche in Eckartsberga mit überwältigender Mehrheit, nämlich 16 von 20 Stimmen, für die Einleitung einer Abwahl votiert.