Am Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle häufen sich wieder Beschwerden über Gruppen, die über die Stränge schlagen, es gibt Widerstand gegen die Pläne, zwischen Löbejün und Rothenburg neue und größere Windräder zu bauen, Joscha Wosz könnte nach seinem Traumtor in Leipzig beim HFC seine letzte Chance nutzen:

Heute in Halle am 4. März 2026: Am „Lamu“ ist wieder der Teufel los +++ Ärger um Riesenwindräder bei Löbejün +++ Startet Joscha Wosz beim HFC jetzt durch?

Mittwoch, 4. März 2026

Mittwoch, 4. März

Dienstag, 3. März.

Das ist heute neu am Mittwoch in Halle:

7.05 Uhr – Hier starten die Saale Bulls in ihre Play-offs

Die Saale Bulls konnten den vierten Platz nicht mehr von den Füchsen Duisburg zurückerobern und starten nun am Sonntag bei den Selber Wölfen in die Playoffs. Wie Bulls-Sportchef Christian Hommel auf die K.o.-Spiele blickt.

Play-off-Gegner steht fest: Saale Bulls treffen auf die Selber Wölfe

Die Bulls um Elvijs Biezais gaben noch einmal alles für den Heimvorteil. Am Ende war der Sieg gegen die Hannover Indians aber wertlos. Foto: Objektfoto

6.47 Uhr – Geld für Orgacid-Gelände ist da

Ein Stadtrats-Antrag bringt neue Bewegung in den Fall der ehemaligen Nazi-Giftwaffenfabrik „Orgacid“ in Halle-Ammendorf.

Ehemalige Giftgasfabrik in Halle-Ammendorf: Geld ist da - Entscheidung über altes Nazi-Giftwaffengelände „Orgacid“ steht bevor

Auf dem Gelände der ehemaligen Giftgasfabrik "Orgacid" wird das Grundwasser geprüft. Woher gefundene Schadstoffe stammen, ist nach wie vor unklar. (Foto: Steffen Schellhorn)

Lesen Sie heute von Denny Kleindienst: Schlangen in der Franzigmark

6.28 Uhr – Startet Joscha Wosz jetzt beim HFC durch?

Mit 18 Jahren debütierte Joscha Wosz in der Bundesliga, heute kämpft er Neffe von Dariusz Wosz um eine Zukunft beim HFC in der Regionalliga.

Von Traumtor beflügelt: Nutzt Joscha Wosz seine letzte Chance beim HFC?

Joscha Wosz erzielte beim Sieg in Leipzig sein zweites Saisontor. (Foto: Feineis)

Folge 40 des Podcasts Chemie kennt keine Liga ist da. Thema dieses Mal: Auf das Rumoren folgen Konsequenzen: Robert Marien scheidet Ende Juni beim HFC aus. Für die Personalie Daniel Meyer könnte das entscheidend sein. Sportlich läuft es bei HFC hingegen bestens.

6.14 Uhr – Am „Lamu“ ist wieder der Teufel los

Am Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle häufen sich wieder Beschwerden über Personengruppen, die über die Stränge schlagen. Die Polizei meldet am „Lamu“ für 2025 fast 500 Einsätze in dem Viertel.

„Halt´ s Maul!“ - so fühlen sich Anwohner am Landesmuseum in Halle von Jugendlichen terrorisiert

Am Landesmuseum brennt ein Weihnachtsbaum am Sammelplatz. (Foto: Anwohner)

5.53 Uhr – Ärger um Riesenwindräder bei Löbejün

In der Region zwischen Löbejün und Rothenburg im nördlichen Saalekreis sollen bald neue und größere Windräder gebaut werden. Doch in der Bevölkerung regt sich Widerstand.

Neue Riesenwindräder im Saalekreis - Bürger kämpfen für den Erhalt der Natur in Wettin-Löbejün

Etwas mehr als 700 Meter entfernt vom Garten steht das erste Windrad. (Foto: Jonas Nayda)

