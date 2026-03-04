endlich hat der März begonnen! Nichts gegen den Februar, der ist immerhin mein Geburtstagsmonat. Aber nun besteht endlich keine Verwechslungsgefahr mehr. Ich habe zuletzt nämlich festgestellt, dass ich eine Februar-März-Schwäche habe. So würde ich das mal nennen. Ähnlich einer Rot-Grün-Schwäche, bei der Betroffene die jeweiligen Farben nicht so recht unterscheiden können, bin ich in den vergangenen Wochen immer wieder durcheinander gekommen. Ein bevorstehendes Konzert hatte ich mir schon für Ende Februar vorgemerkt, bis ich auf die Verwechslung hingewiesen wurde. Bei anderen Terminabsprachen wunderte ich mich, dass das Datum und der mitgeteilte Wochentag nicht zusammenpassen, bis ich von selbst merkte, was das Problem war: Ich war mal wieder im falschen Monat. Immerhin geht es offenbar nicht nur mir so. Ein Schreiben des Vermieters kündigte erst kürzlich die Überprüfung der Rauchmelder in meiner Wohnung an. Das angegebene Datum im Februar war längst vorbei. In fast schon froher Erwartung rief ich die Verwaltung an. Ja, man hatte sich im Monat vertan, der Tag stimme aber. Gegen die Farbschwäche sollen übrigens spezielle Brillen helfen. In meinem Fall tut's wohl schon der Monatswechsel.

Ein Thema, das seit mehreren Wochen schon insbesondere im südlichen Stadtgebiet von Halle die Menschen umtreibt - und weiterhin bewegt - ist das Südstadtstadt Center Halle. Seit gut zwei Wochen ist es geschlossen. Nun erklärte der Eigentümer, bis wann die Sicherheitsmängel in dem Gebäudekomplex behoben sein sollen, während zugleich der nächste große Mieter nach Kaufland gekündigt hat. Mehr über die neuen Entwicklungen erfahren Sie hier.

Gute und weniger gute Zeiten hat auch der Malerbetrieb durchlaufen, den es trotz Auf und Abs seit nunmehr 40 Jahren gibt und den David Albrecht inzwischen in zweiter Generation führt. Der Firmensitz ist in Landsberg im Saalekreis, doch auch in Halle haben Gebäude ihren Anstrich dem Betrieb zu verdanken. Darunter bekannte Beispiele wie der neue Sparkassen Eisdom. Dirk Skrzypczak hat mit dem Geschäftsführer übers Geschäft gesprochen.

Im Umweltzentrum in der Franzigmark hofft man derweil auf Nachwuchs einer vom Ausstreben bedrohten Tierart. Und zwar einer, die durchaus nicht nur Freunde hat. Die Rede ist von der Kreuzotter. Warum vor der einzigen Giftschlange in Sachsen-Anhalt aber niemand Angst haben muss und wie die Schlange sich bei Halle wieder vermehren soll, erklärt Silvia Zöller in ihrem Artikel.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Ihr Denny Kleindienst