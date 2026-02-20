Seit gut zwei Wochen ist das Südstadt Center in Halle geschlossen. Jetzt sagt der Eigentümer, bis wann die Sicherheitsmängel in dem Gebäudekomplex behoben sein sollen. Wie Stadt die Chance auf eine Wiedereröffnung derzeit beurteilt.

Halle (Saale)/MZ. - Es ist von vielen befürchtet worden und inzwischen offiziell: Kaufland zieht sich aus dem Südstadt Center in Halle zurück. Die Eigentümergesellschaft Hedera Bauwert GmbH sieht aber weiter eine Chance für das Einkaufszentrum, auch wenn der Ankermieter das Haus verlässt.