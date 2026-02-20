Die Saale-Unstrut Tourismus GmbH hat an einem Tourismusstammtisch in Braunsbedra über ihre Pläne und Angebote 2026 für Besucher wie regionale Akteure informiert.

Podcasts und Influencer sollen mehr junge Feriengäste in die Region locken

Die Saale-Unstrut Tourismus GmbH vermarktet unter anderem den Geiseltalsee.

Braunsbedra/MZ. - Die Saale-Unstrut Tourismus (SUT) GmbH vermarktet mittlerweile nicht nur den Geiseltalsee und den gesamten Saalekreis touristisch, sondern auch das Burgenland und das nördliche Thüringen. Um regional die Touristiker zu informieren, wie immer wieder neue Gäste angelockt werden sollen und andererseits die Akteure von der Mitgliedschaft profitieren, finden Tourismus-Stammtische statt wie gerade in Braunsbedra.