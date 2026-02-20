Haftbefehl gegen 23-jährigen Mann, der als Intensivstraftäter bekannt ist.

Trotz Bewährungsstrafe immer wieder straffällig - Zschornewitzer ist nun hinter Gittern

Am Mittwoch klicken die Handschellen. 23-jähriger Mann aus Zschornewitz ist in Untersuchungshaft.

Dessau/Zschornewitz/MZ. - Der junge Mann, der monatelang Anwohner im Gräfenhainichen, vor allem im Ortsteil Zschornewitz, terrorisiert haben soll, ist am Mittwoch in Untersuchungshaft genommen worden. In einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärten Staatsanwaltschaft und Polizeiinspektion Dessau-Roßlau, dass ein 23-Jähriger verhaftet und einem Richter vorgeführt worden sei, der den Haftbefehl erließ. Im Anschluss folgte die Überführung in eine Justizvollzugsanstalt.