Bau-Unternehmer Rudi Kürbs hat ein ehemaliges Hotel an der Naumburger Vogelwiese gekauft und will es mit Gastronom Torsten General zu einer hochwertigen Beherbergungsstätte umbauen lassen. Wann es öffnen soll und wo noch weitere Neu-Eröffnungen geplant sind.

Zwei Unternehmer planen neues Spitzenhotel für Naumburg - mit diesen Details

Das ehemalige „Hotel Stadt Naumburg“ soll unter neuem Namen und mit einer vollkommen neuen Innen-Ausstattung wieder für Touristen und Geschäftsreisende zur Verfügung stehen.

Naumburg. - Hotellerie und Tourismus sind für Rudi Kürbs und Torsten General vertraute Geschäftsfelder. Kürbs war und ist als Bau-Unternehmer in Naumburg an „Henne“ und „Halleschem Anger“, in Nebra am Schlosshotel sowie am „Lagovida“-Ferienresort am Störmthaler See beteiligt. General führt erfolgreich das Freyburger Hotel „Freylich Zahn“, eröffnete zudem im Mai elf neue, hochwertige Ferienwohnungen am Naumburger Steinweg.