  4. Sport in Mansfeld-Südharz: Der neue Abteilungsleiter Enrico Blitz stellt sich vor: Was bei den Dartern von Fortuna Brücken geplant ist

Der Verein SV Fortuna Brücken hat jüngst eine neue Dartssparte gegründet. Abteilungsleiter Enrico Blitz erklärt im Gespräch wie es dazu kam und was in Zukunft alles geplant ist.

Von Sebastian Möbius 20.02.2026, 18:12
Enrico Blitz ist Abteilungsleiter der neugegründeten Dartssparte vom SV Fortuna Brücken.
Enrico Blitz ist Abteilungsleiter der neugegründeten Dartssparte vom SV Fortuna Brücken. (Foto: Enrico Blitz)

Brücken/mz. - Auf der Jahreshauptversammlung am vergangenen Sonntag wurde es beschlossen. Der SV Fortuna Brücken bekommt seine eigene Dartsabteilung. Der neue Abteilungsleiter Enrico Blitz hat sich im exklusiven MZ-Gespräch vorgestellt und erklärt, was der Verein künftig vorhat.