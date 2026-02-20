Gerhard Marx aus Merseburg ist kürzlich 100 Jahre alt geworden. Er wurde in der Fleischerei seines Vaters zum Fleischermeister ausgebildet, war später Verkaufsstellenleiter bei der HO. Die moderne Fleischindustrie sieht er kritisch: „Wenn ein Schwein schon mit acht Monaten geschlachtet wird und 18 Stunden lebend transportiert wird, da leidet die Qualität.“

Merseburg/MZ. - Familie, Kegelfreunde, Kollegen von früher, weitere Wegbegleiter – rund 50 Gäste waren Anfang der Woche Gerhard Marx’ Einladung ins Radisson Blu Hotel gefolgt. Auch der Oberbürgermeister war gekommen, um zu gratulieren. Marx erzählt von der Feier mit einer Selbstverständlichkeit – auch eine Rede habe er natürlich gehalten –, die einen staunen lässt. Denn es war nicht irgendeine Feierlichkeit, zu der der Merseburger eingeladen hatte, sondern sein 100. Geburtstag.