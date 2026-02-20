Der zweite Entwurf des Flächennutzungsplanes der Elsteraue überrascht mit einigen Änderungen. So wurden Pläne für Wohnbaugebiete in Profen, Reuden und Bornitz entfernt.

Im Chemie- und Industriepark Zeitz wird in diesen Tagen ein weiteres neues Baufeld in der Dr.-Pier-Straße erschlossen.

Alttröglitz/MZ. - Weniger Wohnbauflächen, Bedarfsnachweis für Wohnbau und Lückenbebauung in den Dörfern – in dieser Hinsicht wurde der Flächennutzungsplan der Gemeinde Elsteraue jetzt geändert. Der Bauausschuss der Gemeinde befasste sich am Dienstagabend damit. So entfallen im Vergleich zum ersten Entwurf zum Beispiel ein ursprünglich geplantes Wohnbau-Gebiet in Profen-Beersdorf mit acht bis neun Bauplätzen, weiterhin die Bauplätze am Bahnhof Reuden und fünf bis sechs Bauplätze in Bornitz.