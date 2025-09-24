Exklusiv am Freitagabend Landesliga im Livestream: VfB Ottersleben - Oscherslebener SC jetzt live sehen

VfB Ottersleben und Oscherslebener SC mischen im Aufstiegskampf der Landesliga Nord ganz oben mit. Wer gewinnt das direkte Duell? Die Antwort gibt es am Freitagabend im Livestream.