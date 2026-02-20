Nächste Runde für den Bürgerpreis „Der Esel, der auf Rosen geht“, wie das Adipositaszentrum Halle starkes Übergewicht behandelt, auch die kurze Tina fährt jetzt in Halle als Tram: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Freitag, 20. Februar 2026, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 20. Februar 2026: Startschuss für den Bürgerpreis +++ Wege weg vom starken Übergewicht +++ Auch die kurze Tina fährt in Halle

Das ist heute neu am Freitag in Halle:

6.48 Uhr – Halles Tierheim sucht neuen Standort

Wenn im Paulusviertel der Wind von Nord-Osten her weht, bekommen Anwohner auch hunderte Meter entfernt mit, wenn im Tierheim die Hunde gefüttert werden. Das Bellen ist weithin zu hören. Doch ewig wird das wohl nicht mehr so weitergehen. Das Tierheim soll umziehen.

Neues Zuhause für Fundtiere: Das Tierheim Halle soll umziehen

Blick auf den Eingang des Tierheims Halle in der Steffensstraße (Archivfoto: Dirk Skrzypczak)

6.27 Uhr – Er geht wieder los: „Der Esel, der auf Rosen geht“

Mit der Auszeichnung „Der Esel, der auf Rosen geht“, werden auch in diesem Jahr Engagierte ins Rampenlicht gebracht. Die Nominierungsphase startet ab sofort: Hallenser schlagen Freiwillige und Organisationen vor, die sich in besonderem Maße für andere einsetzen.

Bürgerpreis für Halle und den Saalekreis: Start in die neue Runde: Ehrenamtliche gesucht!

Christine Sattler (links) von der Freiwilligenagentur Halle und Moritz Rakutt und Isabel Mallqui Chacón von der Freiwilligenagentur Saalekreis wünschen sich viele Bewerbungen für den Bürgerpreis. (Foto: Silvia Zöller)

6.14 Uhr – Nicht nur mit OP: Der Weg zum normalen Gewicht

Mit Schlauchmagen zu mehr Lebensqualität: Nachdem er über Jahre immer mehr zunahm, entschloss sich Torsten Naumann zu einer Operation. Es war eine Magenverkleinerung im Adipositaszentrum des halleschen Krankenhauses St. Elisabeth und St. Barbara. Und damit ist er längst kein Einzelfall mehr.

Adipositaszentrum in Halle: Warum eine Operation nur der erste Schritt ist

Ärztin Barbara Renz spricht im Adipositaszentrum Halle mit Torsten Naumann über seinen weiteren Weg zum normalen Gewicht. (Foto: Steffen Schellhorn)

5.53 Uhr – Tram: Nun hat Halle auch eine kurze Tina

Die neuen Straßenbahnflotte der Havag erhält Zuwachs. Nun ist auch erstmals eine kürzere Variante der Tina im Einsatz. Das sorgt für Euphorie, es gibt aber auch Kritik. OB Alexander Vogt jedenfalls kennt jetzt auch den Platz im Führerhäuschen.

Weil sich die Gelegenheit bot: OB Alexander Vogt nahm im Führerhäuschen der Straßenbahn Platz. (Foto: Steffen Schellhorn)

