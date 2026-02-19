Vor dem Heimspiel gegen Greifswald hat der Hallesche FC seinem Verteidiger Pascal Schmedemann ein Geschenk gemacht, das selbst das Nordlicht berührt.

„Schmedebaby“: Mit diesem Geschenk hat der HFC Pascal Schmedemann überrascht

Halle/MZ/TG. - Pascal Schmedemann ist als echtes Nordlicht, geboren in Schwerin, nur schwer emotional in Wallung zu bringen. Am Donnerstagmittag aber gelang es Lisa Schöppe, Pressesprecherin des Halleschen FC, dem Verteidiger mit einem Geschenk im Namen des Fußball-Regionalligisten ein berührtes Lächeln zu entlocken.