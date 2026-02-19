weather wolkig
  4. Hallescher FC: Wie Niclas Stierlin den privaten Glücksmoment erlebt hat

Mittelfeldspieler hat neue Rolle beim HFC „Herzrasen“ beim Antrag: Wie Niclas Stierlin den privaten Glücksmoment erlebt hat

Niclas Stierlin soll beim HFC künftig für mehr Torgefahr aus dem Mittelfeld sorgen. Im Winter hat sich der 26-Jährige mit seiner Josephine verlobt. Wie er den Moment erlebt hat.

Von Tobias Grosse Aktualisiert: 19.02.2026, 17:42
An einem Strand in Südafrika hat HFC-Profi Niclas Stierlin seiner Josephine den Antrag gemacht.
An einem Strand in Südafrika hat HFC-Profi Niclas Stierlin seiner Josephine den Antrag gemacht. (Foto: Stierlin)

Halle/MZ. - Seit vergangenen Sommer schmückt Niclas Stierlins Körper eine Weltkarte. Der Fußballprofi des Halleschen FC hat sie sich auf die Brust tätowieren lassen. Es sind Orte markiert, die der Reise- und Tattoofan – seine beiden Arme sind ebenfalls verziert – entdeckt hat. Etwa Südafrika.