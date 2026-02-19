Niclas Stierlin soll beim HFC künftig für mehr Torgefahr aus dem Mittelfeld sorgen. Im Winter hat sich der 26-Jährige mit seiner Josephine verlobt. Wie er den Moment erlebt hat.

„Herzrasen“ beim Antrag: Wie Niclas Stierlin den privaten Glücksmoment erlebt hat

An einem Strand in Südafrika hat HFC-Profi Niclas Stierlin seiner Josephine den Antrag gemacht.

Halle/MZ. - Seit vergangenen Sommer schmückt Niclas Stierlins Körper eine Weltkarte. Der Fußballprofi des Halleschen FC hat sie sich auf die Brust tätowieren lassen. Es sind Orte markiert, die der Reise- und Tattoofan – seine beiden Arme sind ebenfalls verziert – entdeckt hat. Etwa Südafrika.