Pascal Schmedemann vom Halleschen FC ist Vater eines Sohnes geworden. Der 25-Jährige spricht offen über die schwierige Rückkehr in den Alltag als Fußballprofi.

So veränderte die Geburt seines Sohns das Leben von HFC-Verteidiger Schmedemann

Schmedemann und Schmedebaby: Pascal Schmedemann ist Vater eines Sohnes geworden.

Halle/MZ - Wenn ein Profi vom Halleschen FC Vaterfreuden erfährt, schenkt der Verein ein Starterpaket mit allerhand brauchbaren Sachen für das Baby und die Eltern. Natürlich in Rot und Weiß gehalten, den Farben des Fußball-Regionalligisten, mit der einen oder anderen persönlichen Widmung.