Malek Fakhro und seine Frau sind zum ersten Mal Eltern geworden. Wie die ersten Tage als Familie verliefen und welche Bedeutung die Vaterschaft für den Stürmer des Halleschen FC hat.

Darum hat HFC-Stürmer Malek Fakhro erst am Telefon von der Geburt seines Sohnes erfahren

Malek Fakhro hat seinen Sohn Issam auf den Armen. Der HFC-Stürmer ist zum ersten Mal Vater geworden.

Halle/MZ. - Issam Fakhro wird am Freitag, wenn der Hallesche FC beim BFC Dynamo spielt (19 Uhr/YouTube-Kanal von Ostsport.tv), zehn Tage auf der Welt sein. Mit Fußball, dem beliebtesten Sport der Welt, kann er noch nichts anfangen. Für Malek Fakhro aber, der als Stürmer beim HFC in der Regionalliga sein Geld verdient, ist künftig auch das Spiel mit dem Ball untrennbar mit seinem Sohn verbunden. „Alles, was ich in der Zukunft mache, mache ich für ihn“, sagt er.