Die deutschen Skeleton-Männer greifen erneut nach zwei Olympia-Medaillen. Gold ist für Jungk und Grotheer weit weg, da der Brite Weston seinen Vorsprung ausgebaut hat.

Cortina d'Ampezzo - Axel Jungk und Christopher Grotheer greifen erneut nach einer Olympia-Medaille. Vor dem abschließenden vierten Lauf liegen die deutschen Skeleton-Piloten auf den Rängen zwei und drei. Allerdings konnte der britische Weltmeister Matt Weston mit erneutem Bahnrekord seine Führung weiter ausbauen. Der Weltcupgesamtsieger hat vor Jungk 0,39 Sekunden Vorsprung.

Der in Dortmund lebende und für den Dresdner SC startende Jungk hatte schon vier Jahren in Peking Silber gewonnen. Damals lag der 34-Jährige aber hinter Olympiasieger Grotheer, der in dieser Saison enorme Verletzungsprobleme hatte. Daher wäre eine Olympia-Medaille ein mehr als versöhnlicher Abschluss für den 33-Jährigen vom BRC Thüringen. Felix Keisinger vom WSV Königssee liegt vor dem Finallauf auf Rang sechs.