Rennes - Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain hat in der heimischen Liga eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen müssen. Der Tabellenführer der französischen Ligue 1 blamierte sich beim Außenseiter Stade Rennes mit einer 1:3 (0:1)-Pleite. Rennes hatte sich erst am Montag von Trainer Habib Beye getrennt, nachdem das Team fünf Spiele in Serie nicht gewinnen konnte.Mousa Al-Tamari brachte die Heimmannschaft aus der Bretagne in der 33. Minute in Führung. Esteban Lepaul (69.) erhöhte Mitte der zweiten Halbzeit auf 2:0. Weltfußballer Ousmane Dembélé, der in Rennes seine Profi-Karriere begann, erzielte zwei Minuten später den Anschlusstreffer für Meister PSG. Der ehemalige Gladbacher Breel Embolo (81.) machte mit seinem Treffer den Coup für Rennes perfekt.

Das Starensemble aus Paris bleibt trotz der Niederlage vorerst an der Tabellenspitze, doch der zweitplatzierte RC Lens kann am Samstag mit einem Sieg gegen Paris FC die Spitze in der Ligue 1 übernehmen. Rennes verbesserte sich mit dem Überraschungserfolg vorerst auf den fünften Platz.