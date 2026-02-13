Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: Der Heimvorteil half der JSG Lutherkicker am Freitag nicht, als sie sich vor 45 Fans mit 1:3 (0:1) gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst verabschieden musste.

Wittenberg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Dirk Zaddach. Der Trainer von JSG musste sein Team bei einer 1:3 (0:1)-Niederlage gegen Zerbst beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Ronny Plenz (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste (28.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Daniel Gallasch vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Louis Rauschenbach das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (42.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der TSV Rot-Weiß Zerbst kassierte noch einmal Gelb (50.). Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Paul Zager den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (52.).

Unentschieden. Zerbsts Jannis Syring konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Das finale Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Halbzeitpause, als Toni Luis Albrecht den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 verfestigte (77.). Damit war der Sieg der Zerbster gesichert. Die JSG Lutherkicker rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – TSV Rot-Weiß Zerbst

JSG Lutherkicker: Kruczynski – Kautzsch, Zager (67. Körner), Sprenger, Mateus, Hassani (46. Henze), Mrasek, Geißler (82. Kiewel), Staack (67. Haberzeth), Grabo (46. Renner), Dorn

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Becker, Albrecht (89. Schmidt), Friedrich, Schmitz, Hahn, Rauschenbach, Hanuszkiewicz, Nehring (62. Abdulrahman), Geilich, Hänsel (62. Syring)

Tore: 0:1 Louis Rauschenbach (42.), 1:1 Paul Zager (52.), 1:2 Jannis Syring (63.), 1:3 Toni Luis Albrecht (77.); Schiedsrichter: Ronny Plenz (Wittenberg); Zuschauer: 45