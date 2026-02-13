Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erzielte der Gastgeber SV Arminia Magdeburg gegen die SV Fortuna Magdeburg ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Arminia Magdeburg und die SV Fortuna Magdeburg am Freitag vom Platz gegangen. 61 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Jahnplatz.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Benjamin Hättasch für Magdeburg traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.02.2026, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

1:1 Ausgleich im Spiel SV Arminia Magdeburg gegen SV Fortuna Magdeburg – Minute 40

In Spielminute 23 musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. musste einmal Gelb hinnehmen.

Schon in der ersten Spielhälfte fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Wendvim Kevin Tapsoba, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erreichen (40.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Arminia Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der SV Arminia Magdeburg hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – SV Fortuna Magdeburg

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Kranz, Scharfe, Stackfleth, Hättasch, Gerlach (46. Reka), Jakob (46. Johnson), Diener (55. Hering), May, Schoendube, Schultz

SV Fortuna Magdeburg: Heinrich – Tapsoba (55. Brosius), Böttcher, Mohibi (46. Drizari), Mensing, Rößner (74. Anwaar), Meister, Nyarko, Fleck, Czerwenka, Starikovskiy

Tore: 1:0 Benjamin Hättasch (1.), 1:1 Wendvim Kevin Tapsoba (40.); Zuschauer: 61