Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: Am Freitag war die JSG Lutherkicker gegenüber dem TSV Rot-Weiß Zerbst machtlos und wurde mit 1:3 (0:1) vom Platz gefegt.

Wittenberg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Dirk Zaddach. Der Trainer von JSG musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (0:1)-Niederlage gegen Zerbst beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Ronny Plenz (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste (28.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Daniel Gallasch am Ende der ersten Halbzeit, als Louis Rauschenbach für Zerbst traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 42 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der TSV Rot-Weiß Zerbst kassierte noch einmal Gelb (50.). Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Paul Zager den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (52.).

Unentschieden. Zerbsts Jannis Syring konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

In Minute 77 fiel das letzte Tor der Partie. 32 Minuten nach Anpfiff gelang es Toni Luis Albrecht, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu erweitern (77.). Die JSG Lutherkicker rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – TSV Rot-Weiß Zerbst

JSG Lutherkicker: Kruczynski – Dorn, Geißler (82. Kiewel), Staack (67. Haberzeth), Mateus, Mrasek, Grabo (46. Renner), Sprenger, Zager (67. Körner), Kautzsch, Hassani (46. Henze)

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hahn, Becker, Rauschenbach, Schmitz, Hänsel (62. Syring), Friedrich, Geilich, Hanuszkiewicz, Nehring (62. Abdulrahman), Albrecht (89. Schmidt)

Tore: 0:1 Louis Rauschenbach (42.), 1:1 Paul Zager (52.), 1:2 Jannis Syring (63.), 1:3 Toni Luis Albrecht (77.); Schiedsrichter: Ronny Plenz (Wittenberg); Zuschauer: 45