Mit Schlauchmagen zu mehr Lebensqualität: Nachdem er über Jahre immer mehr zunahm, entschloss sich Torsten Naumann zu einer Operation. Es war eine Magenverkleinerung im Adipositaszentrum des halleschen Krankenhauses St. Elisabeth und St. Barbara. Und damit ist er längst kein Einzelfall mehr.

Adipositaszentrum in Halle: Warum eine Operation nur der erste Schritt ist

Ärztin Barbara Renz spricht im Adipositaszentrum Halle mit Torsten Naumann über seinen weiteren Weg zum normalen Gewicht.

Halle (Saale)/MZ. - Ein bis anderthalb Jahre hat er sich gegeben, bis dahin will sich Torsten Naumann quasi halbiert haben. Von jetzt knapp 160 Kilogramm Körpergewicht will er es auf 80 Kilogramm schaffen. Das liege durchaus im Bereich des Möglichen, sagt Barbara Renz, Oberärztin und Leiterin des im Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara angesiedelten Adipositaszentrums Halle. Aber ein Selbstläufer sei es nicht.