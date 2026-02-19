Die neue Straßenbahnflotte der Havag erhält Zuwachs. Nun ist auch erstmals eine kürzere Variante der Tina im Einsatz. Das sorgt für Euphorie, es gibt aber auch Kritik. OB Alexander Vogt jedenfalls kennt jetzt auch den Platz im Führerhäuschen.

Weil sich die Gelegenheit bot: OB Alexander Vogt nahm im Führerhäuschen der Straßenbahn Platz.

Halle (Saale)/MZ. - Wenn sie an der Haltestelle vorfährt, ist es immer noch etwas Besonderes. Schließlich macht die Tina - also die Straßenbahn mit total integriertem Niederflurantrieb - optisch schon etwas wer. Sieben Stück dieser neuen Straßenbahnen sind in Halle bereits im Einsatz. Nun ist erstmals auch eine „kurze Tina“ hinzugekommen.