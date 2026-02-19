Die weit gereiste Filteranlage hat das Zörbiger Stadtbad erreicht. Obwohl sie noch nicht an Ort und Stelle steht, gibt es schon erste Infos zur Eröffnungsfeier.

Das Zörbiger Stadtbad hat einen neuen Meilenstein erreicht - bald wird gefeiert

Betriebsleiter Chris Nicolai freut sich über die ganze neue Technik im Stadtbad.

Zörbig/MZ. - Der Gedanke an den Sprung ins kühle Nass ist aktuell noch wenig verlockend. Und gerade deshalb laufen die Arbeiten im Zörbiger Stadtbad trotz Schnee und Kälte so gut weiter, wie es eben das Wetter zulässt. Am Mittwoch wurde sogar ein wichtiger Meilenstein erreicht – die neue Filteranlage hat ihre weite Reise beendet und erreichte ihren Bestimmungsort fristgerecht.