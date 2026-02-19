Eine Eventplanerin will Paare auf der Oberburg der Burg Giebichenstein heiraten lassen, ein Tanzlehrer bietet Fitness im Alter auf ungewöhnliche Weise, beim HFC steht jetzt sogar ein Heimspiel auf der Kippe: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Donnerstag, 19. Februar 2026, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 19. Februar 2026: Trauungen auf der Oberburg +++ Fit durch Sport in der Tanzschule +++ Nächstes HFC-Spiel wackelt

Alles, was heute in Halle wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über hier im Newsblog.

Was passiert heute am Donnerstag, 19. Februar, in Halle? Welche Straßen sind gesperrt, wo gibt’s Neues aus Politik, Kultur und Sport – und welche gute Nachricht sorgt für Gesprächsstoff?

Halle. Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es zuerst hier.

Eine ganze Stadt auf einen Wisch

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 18. Februar. Immer der aktuelle Ticker vom Tag steht unter Heute in Halle. Und hier erklären wir Ihnen, was Sie dort sonst noch alles finden: Newsblog, Newsletter und Podcast.

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet öffnet und aktualisiert, hat immer die aktuellsten Nachrichten aus Halle auf dem Bildschirm – ganz ohne langes Suchen.

Das ist heute neu am Donnerstag in Halle:

6.29 Uhr – Fällt das nächste HFC-Spiel aus?

Zwei von drei Partien des HFC in 2026 wurden bereits abgesagt. Jetzt steht sogar das Heimspiel gegen Greifswald auf der Kippe. Wann eine Entscheidung fallen wird.

Hallescher FC: Wackelt das Heimspiel gegen den Greifswalder FC?

Ist der Rasen im Leuna-Chemie-Stadion bespielbar? (Foto: Imago/Noah Wedel)

Während die Ligaspiele ausfallen, brodelt es intern beim Halleschen FC. Kaufmännischer Leiter Robert Marien könnte seinen Posten verlieren - aber er hat auch Unterstützer. In Folge 39 unseres Podcasts Chemie kennt keine Liga geht es außerdem um eine längere Winterpause, Aufstiegsreform und bevorstehende Spiele.

6.15 Uhr – Fit durch Sport in der Tanzschule

Es muss nicht immer Rehasport, Krankengymnastik oder Stuhltanz sein. Wer auch mit 80 noch fit sein will, kann bei Marcus Eichelmann einen ungewöhnlichen Gesundheitssport machen. Was die Voraussetzungen dafür sind.

Junger Trainer hält ältere Hallenser mit einem besonderen Sportmix richtig fit

Marcus Eichelmann setzt auf "Physio Dance Fit", um die Gesundheit von Senioren zu erhalten. (Foto: Silvia Zöller)

Sie wollen lieber zuhören als lesen? „Heute in Halle" gibt es deshalb auch als Podcast: Hier und überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie jeden Abend die Schlagzeilen des Tages.

5.54 Uhr – Trauungen künftig auch auf der Oberburg

Wer schon einmal zum Sommerkino oder öffentlichen Sternschnuppen-Gucken auf der Oberburg der Burg Giebichenstein war, der kennt die besondere Atmosphäre. Für Jenny Falke ist es daher naheliegend, „hoch oben über der Saale, umgeben von Geschichte und Natur“, freie Trauungen durchzuführen.

Heiraten mit Blick über Halle: Eventplanerin macht Freie Trauungen auf der Oberburg möglich

So soll die Hochzeitslocation auf der Oberburg der Burg Giebichenstein aussehen. (Foto: Jenny Falke)

Newsletter und Podcast

Newsletter „Hier in Halle“ – Montag bis Samstag früh die wichtigsten News aus der Stadt

Podcast „Heute in Halle“ – täglich die Schlagzeilen zum Hören

Archiv – die letzten drei Werktage

Halles Tag im Überblick

Damit sind Sie für heute auf dem Laufenden. Im Laufe des Tages ergänzen wir diesen Ticker um neue Meldungen aus Halle – aktuell, lokal und verlässlich. Danke, dass Sie „Heute in Halle“ lesen.