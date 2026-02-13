Zum Valentinstag gibt es in Halle ein vielfältiges Angebot nicht nur für Verliebte, ein besonderer Bau wächst auf der Baustelle der Katholischen Sekundarschule St. Mauritius, die hinterhältigen Angriffe auf Hunde in der Stadt gehen weiter: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Freitag, 13. Februar 2026, in Halle wichtig ist.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 12. Februar.

6.45 Uhr HFC: Finanzchef schon vor dem Aus?

Der HFC soll sich nach wenigen Monaten vom Kaufmännische Leiter trennen wollen. Eigentlich sollte er den Klub auf eine neue Stufe heben. Was ist da schiefgelaufen?

Erst seit Mai 2025 im Amt: Steht Finanzchef Robert Marien beim Halleschen FC vor dem Aus?

Steht Robert Marien beim HFC vor dem Aus? (Foto: Imago/Fotostand)

Lesen Sie heute von Silvia Zöller: Neue Lehrer und neue Kunst

6.28 Uhr – Das geht am Valentinstag in Halle

Der Tag der Liebe, der Valentinstag, rückt immer näher. Welche Veranstaltungen Verliebte und solche, die es werden wollen, in Halle am morgigen Samstag besuchen können.

Liebe, Kultur und Party: Welche Veranstaltungen in Halle am Valentinstag stattfinden

Zum Valentinstag gibt es in Halle eine große Programmauswahl. (Foto: Roman Möbius/IMAGO)

6.12 Uhr – Eine Schule aus Holz und Lehm

In der Südstadt von Halle entsteht gerade der Neubau für die katholische Sekundarschule St. Mauritius. Was den Bau mit Anspruch auf Nachhaltigkeit ausmacht und wie die Kosten im Vergleich zu konventionellen Projekten ausfallen.

Viel Holz, viel Lehm: Neue Schule in Halle punktet mit guter Öko-Bilanz

Stein auf Stein: Maurer Thomas Gelhardt baut an einer Lehmsteinwand, mit der die vorgefertigte Holzkonstruktion ausgefacht wird. (Foto: Steffen Schellhorn)

5.51 Uhr – Schon wieder gefährliche Köder für Hunde

Am Landesmuseum, in der Galgenbergschlucht und auch in Reichardts Garten in Halle sind schon wieder präparierte Köder aufgetaucht. Hundehalter melden die Gefahr in sozialen Medien. Sogar der Hund einer Tierärztin soll betroffen sein.

Gefahr für Tiere: In Halle wurden wieder Hundeköder mit Rasierklingen präpariert

Gefährliche Hundeköder wie hier auf einem Archivbild sollen auch in Halle ausgelegt worden sein. (Archivbild: dpa)

