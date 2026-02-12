Nach mehr als 15 Jahren Planung sollen endlich zwei neue Brücken über die Saale gebaut werden, der Bergzoo in Halle äußert sich erstmals zur Zukunft des Elefanten-Geheges, Basketballer Andreas Obst steht vor einer Entscheidung über seine eigene Zukunft: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Donnerstag, 12. Februar 2026, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 12. Februar 2026: Zwei neue Brücken über die Saale +++ Was kommt nach den Elefanten im Bergzoo? +++ Geht Andreas Obst in die NBA?

7.04 Uhr – Staatssekretärin besucht Designhaus

Das Designhaus der Kunsthochschule Burg Giebichenstein begleitet seit 2010 kreative Menschen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Beim Besuch aus dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin wird deutlich, wie eng das Haus mit der Zukunft des Mittelstands verknüpft ist.

Warum Gitta Connemanns Besuch im Designhaus Halle mehr ist als ein Pflichttermin

6.40 Uhr – Streit um Salinemuseum: „Halloren“ fehlen im Namen

Das Salinemuseum in Halle ist noch nicht ganz fertig. Doch bevor die neue Dauerausstellung eröffnet wird, gibt es Streit um den Namen des Hauses. Die Salzwirker-Brüderschaft wurde aus dem Titel entfernt.

Streit um Salinemuseum - „Halloren“ aus Name gestrichen

Die große Siedehalle des halleschen Salinemuseums wurde aufwändig saniert. (Foto: Marvin Matzulla)

Lesen Sie hier einen Kommentar zum Namensstreit ums das Salinemuseum Halle von Jonas Nayda: Das war respektlos

6.27 Uhr – Geht Andreas Obst in die NBA?

Basketball-Weltmeister Andreas Obst aus Halle ist in der Form seines Lebens. Gutes Timing: Sein Vertrag läuft aus. Welche Klubs Interesse zeigen.

Schritt in die NBA? Wie entscheidet er sich? Basketball-Star Andreas Obst aus Halle winkt Rekordgehalt

Andreas Obst ist in der Form seines Lebens. (Foto: IMAGO/Oryk HAIST)

6.13 Uhr – Zwei neue Brücken über die Saale sollen endlich kommen

Die Pläne für zwei neue Fußgänger und Radfahrerbrücken in Halle nehmen langsam Gestalt an. Warum es jetzt plötzlich ganz schnell gehen muss.

Nach mehr als 15 Jahren Planung: Neue Fußgängerbrücken über die Saale in Halle sollen jetzt ganz schnell kommen

Aus der Franz-Schubert-Straße in Richtung Salineinsel geblickt: Dort soll in Zukunft eine neue Brücke gebaut werden. (Archivfoto: Marvin Matzulla)

5.54 Uhr – Was kommt nach Elefanten im Bergzoo?

Dass die Elefanten den Bergzoo Halle verlassen werden, steht fest. Doch was danach mit dem Gehege passiert, ist bislang unklar. Nun hat sich der Zoo zu einer möglichen Nachnutzung geäußert.

Nachfolger für Elefantenherde? Das sagt der Zoo Halle zur Umnutzung des Geheges

Die Elefanten werden den Bergzoo Halle bald verlassen. Was passiert dann mit ihrem Gehege? (Archivfoto: Steffen Schellhorn)

