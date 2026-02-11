Basketball-Weltmeister Andreas Obst aus Halle ist in der Form seines Lebens. Gutes Timing: Sein Vertrag läuft aus. Welche Klubs Interesse zeigen.

München/Halle/MZ - Eigentlich möchte Andreas Obst nur im Moment leben. Dieses Gefühl auskosten, dass ihm auf dem Basketballparkett gerade alles fast mühelos gelingt. „Ich habe gesagt, Leute, lasst mich Basketball spielen und es ein bisschen genießen. Dann schauen wir mal, was passiert“, sagte der Welt- und Europameister aus Halle fast flehentlich nach einer seiner Glanzstunden in der Euroleague.