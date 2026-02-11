In mehreren Stadtteilen von Wittenberg ist am Mittwochabend die Stromversorgung unterbrochen. Die Stadtwerke arbeiten an der Behebung der Störung. Was bislang bekannt ist.

Stromausfall in Wittenberg: Das ist bisher bekannt

In Teilen von Wittenberg ist am Mittwochabend der Strom ausgefallen.

Wittenberg/MZ - In Teilen von Wittenberg ist am Mittwochabend die Stromversorgung ausgefallen. Darüber informieren die Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg auf ihrer Webseite.

Das betroffene Gebiet werde derzeit noch näher eingegrenzt. Weitere Informationen sollen folgen, sobald genauere Angaben vorliegen.

Lesen Sie auch: Lang anhaltender Stromausfall: Ist Wittenberg gewappnet für den Notfall?

Nach Angaben der Stadtwerke ist auch die Telefonnummer der Leitwarte von dem Ausfall betroffen. Die Notrufnummer 112 bleibt erreichbar, soll jedoch ausschließlich in Notfällen genutzt werden.

Ein Team arbeite mit Hochdruck daran, die Stromversorgung schnellstmöglich wiederherzustellen.