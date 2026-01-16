Nach Blackout in Berlin Lang anhaltender Stromausfall: Ist Wittenberg gewappnet für den Notfall?
Blackout in Berlin hat einmal mehr gezeigt, was für Folgen ein lang anhaltender Stromausfall haben kann. Welche Vorbereitungen im Landkreis für den Fall der Fälle getroffen werden.
Aktualisiert: 16.01.2026, 09:32
Wittenberg/MZ. - Zehntausende Menschen mehrere Tage lang ohne Strom, bei Minusgraden in kalten Wohnungen: in Berlin ist dieses düstere Szenario Realität geworden. Ausgelöst wurde die Störung durch einen mutmaßlich linksextremistischen Brandanschlag auf eine Kabelbrücke.