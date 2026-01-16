Blackout in Berlin hat einmal mehr gezeigt, was für Folgen ein lang anhaltender Stromausfall haben kann. Welche Vorbereitungen im Landkreis für den Fall der Fälle getroffen werden.

Lang anhaltender Stromausfall: Ist Wittenberg gewappnet für den Notfall?

Blackout-Einsatzübung in Oranienbaum 2022: Zum Einsatz kommt unter anderem ein Heizgerät, um eine warme Unterkunft zu schaffen.

Wittenberg/MZ. - Zehntausende Menschen mehrere Tage lang ohne Strom, bei Minusgraden in kalten Wohnungen: in Berlin ist dieses düstere Szenario Realität geworden. Ausgelöst wurde die Störung durch einen mutmaßlich linksextremistischen Brandanschlag auf eine Kabelbrücke.