  Nach Blackout in Berlin: Lang anhaltender Stromausfall: Ist Wittenberg gewappnet für den Notfall?

Blackout in Berlin hat einmal mehr gezeigt, was für Folgen ein lang anhaltender Stromausfall haben kann. Welche Vorbereitungen im Landkreis für den Fall der Fälle getroffen werden.

Von Marcel Duclaud Aktualisiert: 16.01.2026, 09:32
Blackout-Einsatzübung in Oranienbaum 2022: Zum Einsatz kommt unter anderem ein Heizgerät, um eine warme Unterkunft zu schaffen.
Blackout-Einsatzübung in Oranienbaum 2022: Zum Einsatz kommt unter anderem ein Heizgerät, um eine warme Unterkunft zu schaffen. (Foto: Thomas Klitzsch)

Wittenberg/MZ. - Zehntausende Menschen mehrere Tage lang ohne Strom, bei Minusgraden in kalten Wohnungen: in Berlin ist dieses düstere Szenario Realität geworden. Ausgelöst wurde die Störung durch einen mutmaßlich linksextremistischen Brandanschlag auf eine Kabelbrücke.