Rund 116 Millionen Euro kann die Stadt Halle in den nächsten Jahren zusätzlich ausgeben. Nach dem Willen der Verwaltung soll ein Teil des Geldes in die Neugestaltung des Marktplatzes fließen. Die Pläne enthalten eine Überraschung.

Mehr Grün für den Marktplatz von Halle durch Sondervermögen? OB Vogt stellt neue Pläne vor

Blick von oben: Der Marktplatz von Halle bietet vieles. Besonders viel Schatten gehört aber nicht dazu.

Halle (Saale)/MZ. - Mehr Grün und mehr Schatten: Auf diese Vision für Halles Wohnzimmer im Herzen der Stadt haben sich engagierte Bürger mit dem Leitbild Marktplatz geeinigt. Geht es nach den Plänen der Stadtverwaltung, könnte daraus bald Wirklichkeit werden.