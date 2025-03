Halle (Saale)/MZ. - Für Halles neuen Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) steht fest: Am Marktplatz fehlen passable Toiletten. Den provisorisch aufgestellten Container in der Rathausstraße nennt er am Freitagnachmittag beim Bürgerforum zur Vorstellung des neuen Marktplatz-Leitbildes „eine Zumutung“. Er werde sich zügig um eine dauerhafte Lösung kündigt er an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.