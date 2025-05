Am Freitagnachmittag ist in der Lutherstadt Eisleben ein Junge von einem Auto erfasst worden. Das Kind hatte überraschend die Straße überquert.

Unfall in Nußbreite in Eisleben

In Eisleben ist ein achtjähriges Kind von einem Auto erfasst worden.

Eisleben - Bei einem unglücklichen Zusammenstoß ist am Freitagnachmittag in Eisleben ein Kind verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in der Nußbreite auf Höhe der Anstaltstraße.

Ein Pkw, der in Richtung des Kreisverkehrs unterwegs war, konnte trotz Notbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern, als der achtjährige Junge überraschend auf die Straße lief, wie Polizeisprecherin Ulrike Diener mitteilte.

Der Junge wurde zur medizinschen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Über mögliche Schäden am Fahrzeug liegen der Polizei keine Angaben vor.