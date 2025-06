Wenn in der „Fröhlichen Kinderbude“ in Lodersleben eine der beiden Tagesmütter Ende dieses Jahres in den Ruhestand geht, braucht es unbedingt Ersatz für sie – sonst schließt die Einrichtung.

Eltern in Kindereinrichtung in Lodersleben sind in Sorge

Lodersleben/MZ. - Die Tagespflege „Fröhliche Kinderbude“ in Lodersleben sei eine sehr schöne, kleine Kindereinrichtung, meint Sebastian Freisleben, der Vater des vierjährigen Viktor. „Aber wir haben ein Problem“, ergänzen er und die Elternvertreterin Julia Otto-Klamt, Mutter des zweijährigen Noah-Ben. „Wir als Eltern haben Sorge, dass die Betreuung hier nicht mehr weitergeht.“ Hintergrund ist: Claudia Nelke, eine der beiden Tagesmütter, geht zum 1. Dezember in den verdienten Ruhestand. Ihre Kollegin Astrid Karl würde die Einrichtung alleine nicht weiter betreiben, wie sie selbst erklärt. Es braucht also eine neue, zweite Tagespflegeperson in der Einrichtung – die wird gesucht.