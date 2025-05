Im Jerichower Land war die AfD mit einem ähnlichen Vorstoß, dank Unterstützung der CDU erfolgreich. Jetzt versucht es die Partei auch im Saalekreis: Sie will das vor allen Schulen ständig die Deutschlandfahne weht. Die Entscheidung darüber könnte schon bald fallen.

Merseburg/MZ. - Die AfD will vor Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden, die dem Saalekreis gehören, Fahnen hissen lassen. Konkret geht es um die deutsche Fahne, die künftig ganzjährig wehen soll. So sieht es ein Antrag der rechtsextremen Partei für den Kreistag am 7. Mai vor. Die hiesige AfD-Fraktion folgt damit dem Beispiel ihrer Kollegen aus dem Jerichower Land. Die hatten im März einen ähnlichen Beschluss mit Hilfe von Stimmen aus der CDU durchgebracht.