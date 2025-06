An diesem Samstag wird ganz Halle zur Bühne. Beim Musikfest Fête de la Musique gibt es Konzerte an vielen Orten der Stadt: von Heide-Nord bis Neustadt, auf Ziegelwiese und in der Innenstadt. Und das alles kostenlos.

Halle (Saale)/MZ - Der Rapper MVX ist der erste Künstler der an diesem Samstag die Bühne am Riveufer unterhalb der Burg Giebichenstein betritt. Mit tiefer Stimme rappt er auf harte Beats. Im letzten Jahr hatte er seinen ersten Liveauftritt. Am Rande der Stage: Kunstblumen. Mehrere kleine Discokugel baumeln vom gespannten Bühnendach. Hübsch sieht das alles aus. Und allein auf dieser Bühne wird es Programm bis Mitternacht geben.

Doch es ist längst nicht der einzige Schauplatz, an dem in Halle an diesem Tag zur Fête de la Musique in Halle etwas geboten wird. So treten etwa ganz in der Nähe unter der Kröllwitz Brücke ab 14 Uhr und bis in die Abendstunden verschiedene Chöre auf. Insgesamt rund 30 Bühnen verteilt auf große Teile des Stadtgebiets locken die Besucher, die meisten davon befinden sich auf der Ziegelwiese und der Peißnitzinsel, wo es ebenfalls ab 14 Uhr richtig losgeht.

Abseits davon erwartet die Besucher etwa am Steintor Campus (ab 15 Uhr), in der Talstraße in Kröllwitz (ab 15 Uhr an der Kunsthalle), in der Passage 13 inmitten von Halle-Neustadt (16 Uhr bis Mitternacht), am Pfälzer Ufer (ab 14 Uhr) oder am WUK Theater Quartier am Holzplatz (ab 19.30 Uhr) jede Menge Livemusik.